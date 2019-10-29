Володимир Зеленський відкрив інвестфорум у Маріуполі [ Редактировать ]
І власне, до маріупольського інвестфоруму. Його відкрив президент Зеленський. На зібранні присутні прем'єр-міністр Гончарук, урядовці та міжнародні бізнесівці. Розглядають проєкти щодо розвитку та відновлення Приазов'я та Донбасу. Зокрема, спорудження лінії сортування сміття, забезпечення Маріуполя питною водою. Йтиметься і про модернізацію портів "Херсон" та "Маріуполь".
"Ми маємо один тяжкий тягар - це війна. На жаль. Припинення війни і повернення усіх українських територій наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можна лише дипломатичним шляхом. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
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