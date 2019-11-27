Под Львовом задержали преступную организацию, которая распространяла наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

У группы изъяли - PVP, UR-144, метадон, амфетамин, МДМА, кокаин - в ряде областей Украины и за рубежом.

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"По версии следствия, депутат одной из территориальных громад Львовской области вместе с жителем области создали преступное объединение с четким распределением ролей для изготовления, расфасовки и сбыта наркотических веществ через интернет. По предварительным данным, через интернет-магазин было продано запрещенных веществ на почти 21 миллион гривен", - отметили в ГПУ.

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