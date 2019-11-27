Под Львовом задержали опасную группировку [ Редактировать ]
Под Львовом задержали преступную организацию, которая распространяла наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
У группы изъяли - PVP, UR-144, метадон, амфетамин, МДМА, кокаин - в ряде областей Украины и за рубежом.
"По версии следствия, депутат одной из территориальных громад Львовской области вместе с жителем области создали преступное объединение с четким распределением ролей для изготовления, расфасовки и сбыта наркотических веществ через интернет. По предварительным данным, через интернет-магазин было продано запрещенных веществ на почти 21 миллион гривен", - отметили в ГПУ.
Ранее сообщалось о том, что под Полтавой вся семья погибла в собственном доме.
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