Под Полтавой вся семья погибла в собственном доме [ Редактировать ]
Во вторник, 26 ноября, под Полтавой всю семью обнаружили мертвыми в доме. Их кровать была повреждена огнем. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"По предварительной информации, погибли 46-летний мужчина, 58-летняя женщина и ее 31-летний сын. Тела людей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Во время осмотра помещения обнаружили поврежденную огнем кровать и резкий запах дыма", - говорится в сообщении.
Полиция открыла досудебное расследование.
Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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