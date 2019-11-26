Во вторник, 26 ноября, под Полтавой всю семью обнаружили мертвыми в доме. Их кровать была повреждена огнем. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации, погибли 46-летний мужчина, 58-летняя женщина и ее 31-летний сын. Тела людей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Во время осмотра помещения обнаружили поврежденную огнем кровать и резкий запах дыма", - говорится в сообщении.

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Полиция открыла досудебное расследование.