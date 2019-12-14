В Киеве трагически погибла молодая мать [ Редактировать ]
В ночь на 14 декабря в Киеве по адресу проспект Валерия Лобановского, 96 произошел трагический инцидент. Из окна высотного дома выпрыгнула женщина, сообщает "Информатор".
По предварительным данным, смерть наступила в результате падения из окна квартиры на десятом этаже. Именно там, со своей семьей проживала 30-летняя женщина.
У погибшей остался маленький ребенок. Подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что кредиты, ссоры с женой и наркотики едва не "убили" парня.
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