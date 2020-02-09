На Антарктиде в течение этой недели были зафиксированы рекордно высокие температуры. Об этом сообщает в Twitter Национальная метеорологическая служба Аргентины.

Сообщается, что в полдень 6 февраля научная станция Esperanza на севере Антарктического полуострова зафиксировала температуру +18,3.

Это является историческим рекордом с 1961 года, поскольку превышает зафиксированный в марте 2015 года предыдущий рекордный показатель на +0,8.

При этом, такая высокая температура на Антарктиде является аномальной для февраля. Нормальной для этого периода считается температура воздуха до +1.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. А в пятницу,7 февраля, в Украине ожидают мороз и снегопады. Так, температурные столбики опустятся будет до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.