На Антарктиде зафиксирован температурный рекорд [ Редактировать ]
На Антарктиде в течение этой недели были зафиксированы рекордно высокие температуры. Об этом сообщает в Twitter Национальная метеорологическая служба Аргентины.
Сообщается, что в полдень 6 февраля научная станция Esperanza на севере Антарктического полуострова зафиксировала температуру +18,3.
Это является историческим рекордом с 1961 года, поскольку превышает зафиксированный в марте 2015 года предыдущий рекордный показатель на +0,8.
При этом, такая высокая температура на Антарктиде является аномальной для февраля. Нормальной для этого периода считается температура воздуха до +1.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. А в пятницу,7 февраля, в Украине ожидают мороз и снегопады. Так, температурные столбики опустятся будет до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
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