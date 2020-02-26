У Польщі закликали збільшити кількість заробітчан з України [ Редактировать ]
Дорогу - заробітчанам. У Польщі закликають спростити трудову міграцію для українців. Що спонукало політиків думати про зміну міграційної політики? Знає Ірина Іванова.
Два мільярди 140 мільйонів доларів. Стільки витратили українці торік у Польщі. Рекорд зафіксувало Центральне статистичне управління. Це вдвічі більше, ніж 2018, тоді як сума грошових переказів в Україну практично не змінилася. Не дивно, що показники польської економіки зростають. За останніми даними, вона вже перегнала португальську.
Звертають на це уваги два колишніх президенти Польщі - Броніслав Коморовський та Александр Квасневський. Напередодні у Варшаві вони влаштували цілу конференцію, присвячену трудовій міграції з України.
"Нам би хотілося, щоб українці добре почувалися в нашій країні, і якнайкраще працювали з користю і для себе, і для України, але передусім - для Польщі", - говорить Броніслав Коморовський колишній президент Польщі
Похвалити та подбати про українців політиків спонукала одна важлива обставина. Цього року Німеччина спростила трудову міграцію для негромадян ЄС, а отже - і для українців. Поляки не приховують, що остерігаються відтоку кваліфікованих українських працівників.
"Хочу сьогодні закликати владу - у справах міграції, у справах польсько-українських відносин, у справах тих мільйонів людей, які працюють тут у Польщі чи працювали в минулому - дотримуватися стратегії, спрямованої на майбутнє. Щоб наша політика була перспективною та багатовимірною", - говорить Александр Квасневський, колишній президент Польщі.
Обидва президенти підписали звернення до нинішньої польської влади з проханням затвердити довгострокову трудову міграційну політику, зокрема - полегшити для українців отримання дозволів на працю та проживання.
"Перебування в нашій країні українських працівників - теж критично важливе, зокрема, якщо говорити про молоде покоління. Важливо налагодити зв'язок та взаємну симпатію між нашими народами, щоб відійти від болючих історичних питань", - говорить Броніслав Коморовський, колишній президент Польщі.
Конференцію влаштували в розпал президентської кампанії - у травні поляки обиратимуть нового голову держави. А за пів року країна планує оновити міграційну політику - з урахуванням усіх нових викликів.
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