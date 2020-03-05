Группа ученых, представляющая Аграрный исследовательский институт США в штате Техас, сделала важный вывод для людей, страдающих жировой болезнью печени. Выяснилось, что помочь в решении проблемы могу свежие овощи. Об этом передает newsyou.info.

В частности, речь идет о веществе индиноле, которое присутствует в капусте. По мнению ученых, употребление белокочанного, цветного и брюссельского видов способно предложить альтернативу для лечения жировой болезни печени.

В целом, по мнению ученых любые овощи, богатые индинолом, способны оказывать позитивное влияние.

Для жировой болезни печени характерно образование тоненьких прослоек жира, из-за которых орган приобретает "мраморность". Чаще всего причиной развития болезни является излишне богатый насыщенными жирами рацион. Среди пациентов с ожирением эта патология встречается в десять раз чаще, чем у людей с нормальным весом.

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