По состоянию на вторник, 10 марта, в Украине подтвердили только один случай заражения коронавирус COVID-19. А также, еще 4 образца проверяют на наличие вируса. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава Украины.

"По состоянию на 10 марта Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19, из которых 1 подтверждено (3 марта). 4 образца находятся на стадии исследования", - говорится в сообщении.

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Так, мире зарегистрировано уже 114 452 случая заболевания коронавирусом COVID-19. А также, от коронавируса выздоровели 64 169 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.