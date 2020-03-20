В Днепропетровской области в тестовом режиме начали доставлять продуктовые наборы по себестоимости. Три компании объединились по просьбе президента Владимира Зеленского, чтобы помочь украинцам придерживаться правил карантина и оставаться дома.

Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной стоимости. ROZETKA предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно (у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна). Новая почта осуществляет доставку по себестоимости. По плану на нее потребуется 3-5 часов от момента заказа до момента получения набора.

"Мы вместе с АТБ и Новой почтой запускаем доставку продуктов питания домой, - комментирует сооснователь ROZETKA Владислав Чечеткин. - Начинаем с пилота в Днепропетровской области - за неделю мы надеемся протестировать формат, понять насколько то, что мы предлагаем подходит людям, будут ли они пользоваться таким предложением. Это также возможность на относительно небольшом объеме устранить потенциальные сложности, которые могут возникнуть".

Украинцам предложат три продуктовых набора: от 400 до 700 гривен. Базовый включает в себя яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки. После тестового периода проект планируют запустить по всей Украине.