У Франції продовжили суворий карантин [ Редактировать ]
У Франції карантин продовжили ще майже на місяць, - про це оголосив президент Еммануель Макрон. Водночас додав, що кордони Франції залишатимуться закритими для держав не членів ЄС до спеціального розпорядження.
А ось, вже всередині травня у країні поступово будуть відкриватися дитячі садки і загальноосвітні навчальні заклади.
Нагадаємо, у Франції суворий карантин діє з 17 березня - людям заборонено "кучкуватися" та залишати домівки за нагальних потреб.
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