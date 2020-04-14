У Франції карантин продовжили ще майже на місяць, - про це оголосив президент Еммануель Макрон. Водночас додав, що кордони Франції залишатимуться закритими для держав не членів ЄС до спеціального розпорядження.

А ось, вже всередині травня у країні поступово будуть відкриватися дитячі садки і загальноосвітні навчальні заклади.

Нагадаємо, у Франції суворий карантин діє з 17 березня - людям заборонено "кучкуватися" та залишати домівки за нагальних потреб.