З гранатометів били в районі Кримського на Луганщині

Далі про ситуацію на фронті. Ворог не припиняє провокації: сьогодні зранку окупанти двічі обстріляли позиції українських військовиків.

Вогонь вели поблизу Авдіївки та Красногорівки неподалік Донецька. За минулу добу зафіксовано шість ворожих атак. На півдні Донеччини російські найманці гатили з мінометів.

З гранатометів били в районі Кримського на Луганщині. Втрат у нашому війську немає. Вогнем у відповідь українські солдати поранили двох бойовиків.