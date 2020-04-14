Біля Авдіївки та Красногорівки бойовики вели вогонь [ Редактировать ]
Далі про ситуацію на фронті. Ворог не припиняє провокації: сьогодні зранку окупанти двічі обстріляли позиції українських військовиків.
Вогонь вели поблизу Авдіївки та Красногорівки неподалік Донецька. За минулу добу зафіксовано шість ворожих атак. На півдні Донеччини російські найманці гатили з мінометів.
З гранатометів били в районі Кримського на Луганщині. Втрат у нашому війську немає. Вогнем у відповідь українські солдати поранили двох бойовиків.
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