В Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів [ Редактировать ]
Рекордна кількість пацієнтів одужала від COVID-19 в Україні за добу - 43 людини. Таким чином, загальне число тих, хто переборов недугу, наразі становить 186 осіб, 116 захворілих померли. Нових випадків захворювання за останню добу по всій країні підтверджено 397. Тож, станом на ранок, за даними МОЗ, усього від початку епідемії в Україні, - 4 161 інфікований, 1455 людей наразі у лікарнях.
Міністерство Охорони здоров'я вкотре закликало громадян залишатися вдома на Великодні свята. Чиновники додали, що долучитися до церковних служб українці зможуть онлайн, адже уряд домовився про трансляції на українських телеканалах.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Хочу наголосити і звернутися до українців, що для нас дуже важливе святкування Великодня саме дома, тому що це на нашу думку зупинить розповсюдження цієї хвороби в Україні.
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