В СБУ затримали чергового підозрюваного у справі генерала Шайтанова. Прізвище особи поки що замовчують, відомо лише, що він - колишній співробітник Центру операцій "А" Служби безпеки. За версією слідства, підозрюваний контактував з полковником ФСБ Росії Єгоровим. Під час обшуків, у затриманого вдома виявили цілий арсенал.

Нагадаємо, генерала-майора Валерія Шайтанова звинувачують у співпраці з ФСБ Росії. В українських спецслужбах запевняють, що його завербували ще у 2014 році.