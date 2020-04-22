Власть должна спасать страну сейчас, а не после карантина. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Несмотря на тяжелейшую ситуацию, в которой страна оказалась в первую очередь из-за неспособности власти предвидеть развитие ситуации с эпидемией коронавируса и своевременно предпринять необходимые меры, деятельность правительства по-прежнему выглядит бессистемной суетой", - заявил Юрий Бойко.

По его словам, бестолковость действий власти привела к тому, что украинское общество утрачивает уверенность в завтрашнем дне, а социальная напряженность - нарастает. "Граждане, доедающие последние запасы, и бизнес, несущий огромные убытки, пребывают в растерянности. По оценкам экспертов, количество безработных в стране достигает 3 млн, остановились 45% предприятий", - сказал он.

Юрий Бойко отметил, что, несмотря на это, Кабинет министров 22 апреля принял решение о продлении карантина до 11 мая, так и не ознакомив украинцев с какими-либо внятными расчетами обоснованности таких мер.

"Скорее всего, по причине их отсутствия. Лишь после окрика президента премьер-министр недавно обрисовал туманные перспективы смягчения карантинных ограничений. При этом призвал граждан приготовиться провести ближайшие годы в режиме выживания на зарплату в 6-8 тысяч гривен. Больший цинизм трудно себе представить", – сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что чрезвычайно нужные гражданам и экономике решения Кабинет министров принимает с большими задержками.

"Лишь на сегодняшнем заседании правительство внесло изменения в свои постановления, чтобы отделы соцзащиты смогли выплачивать разовую помощь 1000 грн. всем гражданам, которые имеют право на ее получение. Напомню, речь идет о той выплате, которую президент Зеленский пообещал больше месяца назад - 16 марта. Также запоздалым выглядит принятие Кабинетом министров Порядка предоставления средств для финансирования помощи по временной безработице на период карантина. Карантин уже длится больше месяца - с 11 марта, сотни тысяч людей отправлены в неоплачиваемые отпуска, а порядок и размер помощи для них правительство смогло утвердить лишь сейчас! Аналогичная ситуация и с принятым сегодня Кабинетом министров Порядком использования средств фонда борьбы с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Утвердить его надо было гораздо раньше!" - акцентировал Юрий Бойко.

"Также сегодня Кабинет министров наконец-то принял решение вернуть госрегулирование на некоторые продовольственные товары и лекарства. Конечно, лучше поздно, чем никогда, но надо сказать, что "Оппозиционная платформа За жизнь" говорила о необходимости сделать это уже давно, и включила это требование в разработанный специалистами партии Антикризисный план. Этот перечень системных и продуманных мер по оживлению экономики и поддержке граждан почти месяц назад (28 марта) был предложен нами правительству и президенту. Власть, к сожалению, решила его проигнорировать, хотя сама оказалась неспособна предложить стране комплексный план эффективной борьбы с последствиями эпидемии. Мы призываем правительство переступить через свои политические амбиции, вспомнить о своей ответственности перед страной и приступить к выполнению Антикризисного плана, разработанного оппозицией", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.