Продажа фастфуда и кофе: в Киеве назвали условия [ Редактировать ]
Киевская городская государственная администрация утвердила требования для продажи фастфуда в МАФах и работы кофеен на вынос в условиях карантина. Об этом свидетельствует распоряжение КГГА.
Продажа еды быстрого приготовления и напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. При этом потребление пищи и напитков на месте продажи запрещено, торговые точки должны работать исключительно "на вынос".
МАФы обязаны установить в определенных местах дозаторы с антисептиками, а также обеспечить покупателей достаточным количеством одноразовых салфеток и перчаток.
"Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мер, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное", - сообщили в КГГА.
При условии соблюдения указанных требований, торговые точки смогут начать работу уже с 5 мая, добавили в КГГА.
Ранее был обнародован подробный план выхода Украины из карантина.
по теме
Работа заведений с 11 мая: в Минздраве раскрыли подробности
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций относительно работы различных заведений в условиях карантина, которым разрешили работать с 11 мая.
В регионах Украины введут адаптивный карантин
В понедельник, 4 мая, в ходе заседания Кабмина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ
В Україні 12 331 лабораторно підтверджених заражень COVID-19. 303 людини померли, понад півтори тисячі - одужали. МОЗ фіксує зменшення кількості нових інфікувань: за останню добу - 418
Село Давидів на Львівщині закрили на карантин
Частина в'їздів до села перекриті бетонними блоками, на двох вулицях встановили блокпости
У Черкасах послабили карантинні обмеження для підприємців
До такого кроку вдалися після чисельних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися під загрозою банкрутства