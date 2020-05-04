Киевская городская государственная администрация утвердила требования для продажи фастфуда в МАФах и работы кофеен на вынос в условиях карантина. Об этом свидетельствует распоряжение КГГА.

Продажа еды быстрого приготовления и напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. При этом потребление пищи и напитков на месте продажи запрещено, торговые точки должны работать исключительно "на вынос".

МАФы обязаны установить в определенных местах дозаторы с антисептиками, а также обеспечить покупателей достаточным количеством одноразовых салфеток и перчаток.

"Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мер, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное", - сообщили в КГГА.

При условии соблюдения указанных требований, торговые точки смогут начать работу уже с 5 мая, добавили в КГГА.

Ранее был обнародован подробный план выхода Украины из карантина.