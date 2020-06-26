І далі до подій на сході. Минулої доби було два обстріли українських позицій. З великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї російські окупанти обстріляли опорні пункти ООС поблизу Хутора Вільного. Минулося без втрат серед українських захисників.