Біля Хутора Вільного бойовики обстріляли військових [ Редактировать ]
І далі до подій на сході. Минулої доби було два обстріли українських позицій. З великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї російські окупанти обстріляли опорні пункти ООС поблизу Хутора Вільного. Минулося без втрат серед українських захисників.
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