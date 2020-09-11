В пятницу, 11 сентября, на телеканале "Интер" в эфире политичного ток-шоу "Мир и/или война" народный депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря заявил о том, что у жителей Донбасса "украли" конституционное право голоса.

"Я тоже из Донбасса. И я хотел бы к своим землякам обратиться. Что происходит? У вас банально забирают, крадут право голоса. И не просто право голоса, а право согласно статье 38 Конституции Украины избираться и быть избранным. Что сделали в 2019 году? Вам дали это право.

Вы избрали президента, Верховный совет, но сейчас речь идет о возможности избрать органы местного самоуправления. У вас это право сейчас забирают!", - объяснил депутат.

Также Юрий Бойко сообщил, что власть должна обеспечить жителей Донбасса правом выбора.