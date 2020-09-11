"У вас забрали право голоса": депутат Немыря шокировал заявлением [ Редактировать ]
В пятницу, 11 сентября, на телеканале "Интер" в эфире политичного ток-шоу "Мир и/или война" народный депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря заявил о том, что у жителей Донбасса "украли" конституционное право голоса.
"Я тоже из Донбасса. И я хотел бы к своим землякам обратиться. Что происходит? У вас банально забирают, крадут право голоса. И не просто право голоса, а право согласно статье 38 Конституции Украины избираться и быть избранным. Что сделали в 2019 году? Вам дали это право.
Вы избрали президента, Верховный совет, но сейчас речь идет о возможности избрать органы местного самоуправления. У вас это право сейчас забирают!", - объяснил депутат.
Также Юрий Бойко сообщил, что власть должна обеспечить жителей Донбасса правом выбора.
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