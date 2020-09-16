Українські прикордонники затримали хасида-нелегала [ Редактировать ]
Прикордонники затримали паломника-хасида, який намагався протиправно продертися в Україну. Порушником виявився громадянин Ізраїлю. Він спробував перетнути кордон в обхід пункту пропуску "Нові Яриловичі" на Чернігівщині. Для нелегальної подорожі обрав болотисту місцевість. Іноземцеві заборонили в'їзд на територію України протягом п'яти років.
Міністерство закордонних справ напередодні звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків. На пункті пропуску "Нові Яриловичі" і досі чатують кілька сотень хасидів - вони не полишають надії потрапити до Умані на святкування Нового Року 19 вересня.
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