Прикордонники затримали паломника-хасида, який намагався протиправно продертися в Україну. Порушником виявився громадянин Ізраїлю. Він спробував перетнути кордон в обхід пункту пропуску "Нові Яриловичі" на Чернігівщині. Для нелегальної подорожі обрав болотисту місцевість. Іноземцеві заборонили в'їзд на територію України протягом п'яти років.

Міністерство закордонних справ напередодні звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків. На пункті пропуску "Нові Яриловичі" і досі чатують кілька сотень хасидів - вони не полишають надії потрапити до Умані на святкування Нового Року 19 вересня.