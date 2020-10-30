COVID-19 убил сразу обоих родителей-медиков 13-летнего Антона из села Тараща Киевской области. Мама работала медсестрой в местной поликлинике, а отец был врачом-анестезиологом в реанимации. Вся семья попала в больницу, и пока Антон находился на аппарате искусственной вентиляции легких, родители скончались от осложнений.

О мальчике рассказали в программе "Право на владу" и его трагическая история взбудоражила всю Украину, передает "РБК-Украина". Ребенку и его опекуну пообещали быстро сделать все выплаты, которые положены по закону.

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Отмечается, что помочь ребенку после эфира захотели все, от телезрителей до людей "на верху". Кроме чиновников, откликнулись также психологи и медики. Антон выразил желание остаться в Тараще и его опекуном станет тетя Галина, которая пообещала переехать к нему из Черкасс.

"Антон очень любит своих родителей. С детства говорил, что во всем хочет быть похожим на папу. И врачом хотел стать как отец. Антон хорошо учился, очень старался… В прошлом году дошел до областного этапа на олимпиаде по математике. Его школа находится через дорогу от больницы, и он раньше постоянно бегал к родителям, ждал их, чтобы вместе пойти домой", - рассказала тетя Галина и добавила, что ей пришлось сообщить племяннику о том, что родители умерли только уже после похорон.

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