Найвищі показники поширення інфекції у Києві, на Львівщині, Харківщині та Одещині

Ще 9 тисяч 524 українці захворіли на Ковід. Це найбільше від початку епідемії. Серед них 313 дітей. Це оновлені дані МОЗу за підсумками минулої доби. 199 пацієнтів померли від ускладнень.

За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилися понад 420 тисяч осіб. Найвищі показники поширення інфекції у Києві, на Львівщині, Харківщині та Одещині.