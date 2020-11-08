Готелі Карпат прийматимуть туристів тільки після ПЛР-тесту [ Редактировать ]
А охочим відпочити на Західній Україні, зокрема в Карпатах, відтепер може знадобитися ПЛР-тест. Ця інформація з'явилася у соцмережах на сторінках деяких готелів Прикарпаття. Діє нововведення від початку місяця.
Тестування треба зробити не пізніше, ніж за дві доби до заїзду.
Виняток - діти до шести років. Для багатьох туристів це стало несподіванкою. Вони пишуть, що про необхідність ПЛР-аналізу під час бронювання їх ніхто не попередив. І досі не зрозуміло, чи компенсує заклад вартість тестування.
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