Держдума надала Путіну пожиттєві гарантії [ Редактировать ]
Пожиттєві гарантії для Путіна, щоб не піти шляхом Януковича. Відповідний законопроєкт - у першому читанні - схвалила російська Держдума. Йдеться про заборону будь-якого переслідування російського президента, коли той піде з посади.
Недоторканність поширюється також на майно Путіна, його літаки, автомобілі та яхти. Чи допоможе новий закон російському керманичу - нині передбачити складно.
Адже Держдума збирається також підтримати "обнулення" президентських термінів Путіна, що дасть йому можливість залишатися при владі ще щонайменше 16 років - аж до 2036.
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