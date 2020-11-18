Йдеться про заборону будь-якого переслідування російського президента, коли той піде з посади

Пожиттєві гарантії для Путіна, щоб не піти шляхом Януковича. Відповідний законопроєкт - у першому читанні - схвалила російська Держдума. Йдеться про заборону будь-якого переслідування російського президента, коли той піде з посади.

Недоторканність поширюється також на майно Путіна, його літаки, автомобілі та яхти. Чи допоможе новий закон російському керманичу - нині передбачити складно.

Адже Держдума збирається також підтримати "обнулення" президентських термінів Путіна, що дасть йому можливість залишатися при владі ще щонайменше 16 років - аж до 2036.