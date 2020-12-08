Ферму з вісімдесяти тисяч скорпіонів організував житель Єгипту. 25-річний Хамді Бошта - колишній археолог. Професію покинув, нині полює у пустелі на небезпечних тварин. Тримає їх заради отрути, яку продає в Європу і Сполучені Штати.

Один грам речовини коштує щонайменше 10 тисяч доларів. І з нього можна виготовити до 50 тисяч доз протиотрути. Також із секрету, який виділяють скорпіони, роблять ліки від серцево-судинних хвороб.