Ферму з 80 тисяч скорпіонів організував житель Єгипту [ Редактировать ]
Ферму з вісімдесяти тисяч скорпіонів організував житель Єгипту. 25-річний Хамді Бошта - колишній археолог. Професію покинув, нині полює у пустелі на небезпечних тварин. Тримає їх заради отрути, яку продає в Європу і Сполучені Штати.
Один грам речовини коштує щонайменше 10 тисяч доларів. І з нього можна виготовити до 50 тисяч доз протиотрути. Також із секрету, який виділяють скорпіони, роблять ліки від серцево-судинних хвороб.
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