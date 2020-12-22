Коронавірус в Україні: за добу померли 232 людини [ Редактировать ]
8 513 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні минулої доби. Про це повідомили в МОЗі. 232 людини померли, натомість одужали понад 14 тисяч.
Найбільша кількість нових випадків у Києві - понад тисяча, на Дніпропетровщині 992 та в Одеській області - 914.
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