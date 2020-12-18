В США разрешили использование вакцины от коронавируса разработки компании Moderna. Ее поставки начнутся немедленно.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Вакцина Moderna преимущественно одобрена. Ее поставка начнется немедленно", - написал президент.

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Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

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