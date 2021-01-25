Медики пересадили ісландцю одразу дві руки [ Редактировать ]
Унікальну операцію провели медики у Франції. 48-річному ісландцеві пересадили одразу дві руки! Трансплантація тривала дев'ять днів. Працювали півсотні хірургів. Фелікс Гретарссон - за фахом електрик.
Двадцять років тому його вдарило струмом. Обидві руки тоді згоріли. Лікарі поки що не беруться прогнозувати, наскільки рухливими будуть нові. Наразі прооперований на реабілітації.
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