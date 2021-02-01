"Ад сегодня пуст, потому что все черти - здесь, в украинской власти!".

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, выступая на заседании Согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций в понедельник, 1 февраля.

Политик считает, что "грош цена" народным депутатам, если они не осознают всю сложность ситуации, в которой оказалась страна".

"Еще много лет мы можем собираться за этим столом, но если не осознаем всю трагичность ситуации, в которой сегодня находится Украина, - грош всем нам цена!" - заметил народный депутат.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" напомнил о недавней беседе глав парламентских фракций с премьер-министром Украины, по результатам которой достигнута договоренность во вторник провести закрытую встречу. Политик назвал ее необходимой, ведь крайне важно понять, есть ли у правительства хоть какой-то вариант выхода, в первую очередь, из тарифной катастрофы.

"Друзья, время шуток и клоунады истекло - страна приблизилась к кризису такого масштаба, какого многострадальная Украина еще не видела! И я буду рад получить во вторник ответы хоть на какие-то вопросы. Но, если поймем, что у правительства нет вариантов выхода из кризиса, что кроме набивания собственных карманов другой цели оно не преследует, мы вынуждены будем обратиться ко всем политическим партиям, фракциям и группам парламента с предложением объединиться ради спасения Украины", - предупредил Вадим Рабинович.

"Мы должны встать под один флаг - флаг Украины, на котором не будет ни политических лозунгов, ни названий партий. Мы должны это сделать ради спасения страны от дилетантов, которые дорвались до власти и уверены в том, что и дальше могут управлять страной, безнаказанно убивая то, что хоть как-то еще работает и позволяет выживать народу", - призвал народный депутат.

"Если увидим, что власть не слышит, что она намерена продолжить свой убийственный путь, тогда мы должны объединиться с народом Украины и возглавить протестные настроения, которые наблюдаем в обществе уже несколько месяцев подряд!" - заявил Вадим Рабинович, напомнив, что власть в Украине принадлежит народу, и "когда народ просто убивают - он имеет право на соответствующие действия".

Прокомментировал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" и очередной скандал, в который Украина попала, по мнению политика, "из-за очередного приступа безумия власти".

Напомним, Украина ввела санкции против ряда китайских компаний, в частности, против инвесторов "Мотор Сичи" и одного гражданина Китая.

"Я напомню, что самый большой экспорт и импорт у нас как раз с Китаем - это стратегический партнер Украины. Но власть решила вступить с ним в конфликт, и мы довольно быстро получили ответ в виде заявления китайской стороны, мол, такая политика украинской власти является, цитирую, "преступным грабежом"", - обратил внимание Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" задался вопросом: "К чему мы придем и с чем останемся, если позволим власти и в дальнейшем вести себя подобным образом с важными стратегическими партнерами? Что мы скажем людям? Только то, что были в оппозиции к этому идиотизму и ничего с ним не делали?..".

Затронул Вадим Рабинович и еще один из важнейших и болезненных на сегодня вопросов - долги по коммуналке, которые достигли уже 73 миллиардов гривен.

"Вы боитесь говорить людям о том, что МВФ требует принятия закона Третьяковой, который позволяет забирать жилье за коммунальные долги. А перед этим, напомню, было предложено запрещать бедным иметь детей.

Зачем же? Ведь дети должны быть только у "зеленых"!" - с иронией заметил Вадим Рабинович, напомнив, что и сегодня скандальная Третьякова "остается рупором "Слуги народа", а это значит, что ее высказывания полностью поддерживаются всей "зеленой" властью".

"Вот что я вам скажу: вы и есть главный враг Украины, вы обманули народ! Вы боитесь говорить правду, - заявил народный депутат. - Единственное спасение Украины сегодня - это убрать "зеленых" из власти, и чем быстрее, тем лучше!"

Не оставил без внимания политик и решение власти запретить ввоз в Украину "вредных" в ее понимании книг об Илье Муромце и Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Почему запретили Илья Муромца - понятно, он прогонял из страны всякую нечисть, и для власти это болезненный вопрос. А вот гениальную книгу Булгакова запретили потому, что власть и есть представителями Дьявола, вот и боится", - считает народный депутат.

"Что вы творите со страной, рагули поганые?!.. Вот что я вам скажу: "Ад сегодня пуст, потому что все черти - ЗДЕСЬ!" И если бы провести всеукраинский молебен - половина из вас сразу бы сгинула!" - резюмировал Вадим Рабинович.