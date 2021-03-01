Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 1 марта.

Вручая Козырю служебное удостоверение Владимир Зеленский пожелал ему удачи в работе.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской ОГА. Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - заявил он.