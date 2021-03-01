Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.
Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 1 марта.
Вручая Козырю служебное удостоверение Владимир Зеленский пожелал ему удачи в работе.
"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской ОГА. Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - заявил он.
Напомним, что в Офисе президента рассказали, каких глав облгосадминистраций пока не будут увольнять.
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