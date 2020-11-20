Президент Украины Владимир Зеленский пока не рассматривает отставку глав Херсонской и Полтавской облгосадминистраций. Их работа и результаты выборов в регионах устраивают Офис президента.

Об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что во многих регионов не будет кадровых перестановок на должностях губернаторов. В частности, в Херсонской области глава ОГА Юрий Гусев останется, как минимум, до тех пор, пока не будет построен мост ХБК-Таврический в Херсоне.

"В Херсонской Юрий Гусев пока остается. У него есть и желание двигаться дальше, но он должен сначала показать себя в этом регионе. По Полтаве нет вопросов у нас. Во всяком случае, пока что. Олег Синегубов – сильный глава ОГА. Во многих регионах будут оставаться главы ОГА, там, где действительно есть понимание, что они работают на благо своего региона, и у них стабильная ситуация, и они идут вперед, а не все время "шатаются" в разные стороны", - сказал Тимошенко.

Ранее у Зеленского заявили о возможном "новогоднем локдауне".