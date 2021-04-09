"Золоте місто" знайшли археологи в Єгипті. Руїни виявили поблизу міста Луксор. На думку науковців, поселенню понад три тисячі років. Припускають, що раніше воно називалося Атен і було засноване у 14 столітті до нашої ери.

Відтоді будівлі залишилися майже цілими. А в кімнатах збереглися предмети повсякденного вжитку. Дослідникам уже вдалося визначити пекарню і кухню з печами й глиняним посудом. Також виявили майстерню, де виготовляли різноманітні прикраси й амулети.