16 тисяч 427 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 433 пацієнти померло. Одужало понад 11 тисяч людей.

Найбільше інфікувань у Києві - 1625 за добу. Далі йдуть Харківщина та Хмельниччина. Добовий приріст у більш ніж тисячу пацієнтів - також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.