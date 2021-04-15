Коронавірус в Україні: за добу померли 433 пацієнти [ Редактировать ]
16 тисяч 427 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 433 пацієнти померло. Одужало понад 11 тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Києві - 1625 за добу. Далі йдуть Харківщина та Хмельниччина. Добовий приріст у більш ніж тисячу пацієнтів - також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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