Українців почали щеплювати китайським препаратом від Ковіду - "Короноваком". Натепер держава отримала 215 тисяч доз цієї вакцини. Наші журналісти напередодні побували у Вишневому, там першою дозою щепили двадцятьох викладачів.

У черзі близько двадцяти педагогів. Майже всі з одного колективу. Кажуть, на такий ажіотаж не очікували. Преси стільки, що навіть страшно.

Більш не хвилююсь, аніж хвилююсь стільки камер, а для мене це вперше - з-за цього хвилююсь.

Фізрук Олег Володимирович пропускає колежанок уперед. І ось - надходить і його черга.

Чоловік каже: вагань: щеплюватися чи ні - не було.

Олег Свиридов, вчитель фізкультури Вишнівської загальноосвітньої школи №2:

Я працюю з дітьми, і це є ризик і для мене і для дітей і тому щоб хоч якось захистити і себе і дітей, то я вирішив вакцинуватися керівництво школи запропонували вакцинуватися, я скористався шансом і вакцину зробили.

Китайський "Короновак" розвозити регіонами почали від понеділка. Пані Оксана - старша медична сестра мобільної бригади. Каже спочатку обдзвонили школи, аби зібрати охочих вакцинуватися. І виїхали на щеплення. Всіх, хто його отримав, вносять у спеціальну електронну базу.

Оксана Іванова, старша медична сестра поліклініки м. Вишневе:

Якщо у людини є декларація, то це зразу вводиться в її електронну карточку в розділ вакцинації, якщо немає декларації при собі мати паспорт і код - ми все одно їх вводимо і все буде видно в електронній системі.

Умови транспортування та зберігання китайської вакцини такі самі, як і індійської. Утім, головна відмінність "Короноваку" від "Ковішилду", каже медсестра Оксана, у тому, що вміст одного флакона дорівнює одній дозі.

Оксана Іванова, старша медична сестра поліклініки м. Вишневе:

Якщо "Астразенека" там було десять доз у флаконі і ми шукали десять чоловік, щоб відкрити один флакон, то сьогодні у нас є доступ до людей які лежачі і ми можемо приїхати додому до них.

Рішення вакцинувати педагогів саме у школах, а не в лікарнях схвалили в міськраді. Кажуть - так і зручніше, й безпечніше.

Валерій Скочко, начальник управління освіти Вишневої міської ради:

Зараз школи, освітньо-навчальні заклади, перебувають на карантині, для того, щоб уникнути лишнього контактування з хворими за порадами медиків ми організували вакцинування саме у приміщенні школи, навчання тут зараз не проводиться, це зручно і для вчителів і більш безпечно.

Окрім учителів, ін'єкцію "Коронаваку" отримають олімпійські та паралімпійські спортсмени. Вакцинуватимуть їх у Києві.