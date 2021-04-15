В Україні почали вакцинацію "Короноваком": хто отримав щеплення першим [ Редактировать ]
Українців почали щеплювати китайським препаратом від Ковіду - "Короноваком". Натепер держава отримала 215 тисяч доз цієї вакцини. Наші журналісти напередодні побували у Вишневому, там першою дозою щепили двадцятьох викладачів.
У черзі близько двадцяти педагогів. Майже всі з одного колективу. Кажуть, на такий ажіотаж не очікували. Преси стільки, що навіть страшно.
Більш не хвилююсь, аніж хвилююсь стільки камер, а для мене це вперше - з-за цього хвилююсь.
Фізрук Олег Володимирович пропускає колежанок уперед. І ось - надходить і його черга.
Чоловік каже: вагань: щеплюватися чи ні - не було.
Олег Свиридов, вчитель фізкультури Вишнівської загальноосвітньої школи №2:
Я працюю з дітьми, і це є ризик і для мене і для дітей і тому щоб хоч якось захистити і себе і дітей, то я вирішив вакцинуватися керівництво школи запропонували вакцинуватися, я скористався шансом і вакцину зробили.
Китайський "Короновак" розвозити регіонами почали від понеділка. Пані Оксана - старша медична сестра мобільної бригади. Каже спочатку обдзвонили школи, аби зібрати охочих вакцинуватися. І виїхали на щеплення. Всіх, хто його отримав, вносять у спеціальну електронну базу.
Оксана Іванова, старша медична сестра поліклініки м. Вишневе:
Якщо у людини є декларація, то це зразу вводиться в її електронну карточку в розділ вакцинації, якщо немає декларації при собі мати паспорт і код - ми все одно їх вводимо і все буде видно в електронній системі.
Умови транспортування та зберігання китайської вакцини такі самі, як і індійської. Утім, головна відмінність "Короноваку" від "Ковішилду", каже медсестра Оксана, у тому, що вміст одного флакона дорівнює одній дозі.
Оксана Іванова, старша медична сестра поліклініки м. Вишневе:
Якщо "Астразенека" там було десять доз у флаконі і ми шукали десять чоловік, щоб відкрити один флакон, то сьогодні у нас є доступ до людей які лежачі і ми можемо приїхати додому до них.
Рішення вакцинувати педагогів саме у школах, а не в лікарнях схвалили в міськраді. Кажуть - так і зручніше, й безпечніше.
Валерій Скочко, начальник управління освіти Вишневої міської ради:
Зараз школи, освітньо-навчальні заклади, перебувають на карантині, для того, щоб уникнути лишнього контактування з хворими за порадами медиків ми організували вакцинування саме у приміщенні школи, навчання тут зараз не проводиться, це зручно і для вчителів і більш безпечно.
Окрім учителів, ін'єкцію "Коронаваку" отримають олімпійські та паралімпійські спортсмени. Вакцинуватимуть їх у Києві.
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