В Україні за добу від коронавірусу одужали 12 тисяч людей [ Редактировать ]
Тим часом, протягом минулої доби в Україні зафіксували 17 479 нових випадків COVID-19. Померло 438 людей. Одужало більш як 12 тисяч.
Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині. Там добовий показник перевищив тисячу випадків.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в інтерв'ю одному з національних каналів, в Україні третя хвиля, а переважна більшість хворіє на британський штам.
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