В среду, 12 мая, министр обороны Андрей Таран заявил о том, что на сегодня Украина является лидером по выполнению задач для вступления в НАТО. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на полях форума "Украина 30".

По его словам, некоторые из последних принятых в альянс стран не выполнили реформы, которые уже провела Украина.

По его словам, по поводу выполнения задач для вступления в НАТО украинская сторона "наверно, находится на первом месте".

Общаясь с главнокомандующими стран-членов НАТО, я пришел к выводу, что очень много того, что мы уже выполнили, далеко не все страны выполнили, которые уже приняты. Особенно те, которых принимали в последнее время.

При этом он подчеркнул, что главное научиться планировать совместные с НАТО операции и быть взаимосовместимыми.

Напомним, что Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины. Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести секторальные санкции против России.

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