Американская певица Ариана Гранде тайно вышла замуж. Пресс-секретарь звезды подтвердил новость о бракосочетании изданию People.

Мужем 27-летней Арианы стал и 25-летний Далтон Гомес. Пара начала встречаться в январе 2020 года. В марте влюбленные вместе ушли на самоизоляцию из-за пандемии COVID-19. О помолвке объявили накануне католического Рождества.

Гомес не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он работает в Лос-Анджелесе агентом по продаже элитной недвижимости в Aaron Kirman Group.

В мае 2020 года Ариана Гранде выпустила совместный клип с Джастином Бибером клип на песню Stuck With U, в котором снялся ее жених.

Ариана Гранде никогда не была замужем, но это ее вторая помолвка. С 2008 по 2011 год она встречалась с актером Грэмом Филлипсом, а сиюля 2015 года - с танцором Рикки Альваресом. В 2016 году она закрутила роман с рэпером Маком Миллером. В сентябре 2018 года Миллер скончался от передозировки наркотиками.

В мае 2018 года СМИ узнали, что звезда встречается с американским комиком Питом Дэвидсоном. В июне они обручились, а в октябре 2018 года Ариана расторгла помолвку.

Ариана Гранде и Далтон Гомес

Ариана Гранде является обладательницей восьми мировых рекордов, официально включенных в Книгу рекордов Гиннесса. За свою карьеру она заработала музыкальные премии Grammy, Brit и MTV.

В 2018 году журнал Billboard назвал ее "Женщиной года", а Time дважды включал певицу в список 100 самых влиятельных людей в мире (2016 и 2019). С 2019 года Гранде лидирует среди женщин в Instagram по числу подписчиков (235 млн).

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде снова опозорилась с татуировкой.