Ариана Гранде вышла замуж (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Американская певица Ариана Гранде тайно вышла замуж. Пресс-секретарь звезды подтвердил новость о бракосочетании изданию People.
Мужем 27-летней Арианы стал и 25-летний Далтон Гомес. Пара начала встречаться в январе 2020 года. В марте влюбленные вместе ушли на самоизоляцию из-за пандемии COVID-19. О помолвке объявили накануне католического Рождества.
Гомес не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он работает в Лос-Анджелесе агентом по продаже элитной недвижимости в Aaron Kirman Group.
В мае 2020 года Ариана Гранде выпустила совместный клип с Джастином Бибером клип на песню Stuck With U, в котором снялся ее жених.
Ариана Гранде никогда не была замужем, но это ее вторая помолвка. С 2008 по 2011 год она встречалась с актером Грэмом Филлипсом, а сиюля 2015 года - с танцором Рикки Альваресом. В 2016 году она закрутила роман с рэпером Маком Миллером. В сентябре 2018 года Миллер скончался от передозировки наркотиками.
В мае 2018 года СМИ узнали, что звезда встречается с американским комиком Питом Дэвидсоном. В июне они обручились, а в октябре 2018 года Ариана расторгла помолвку.
Ариана Гранде и Далтон Гомес
Ариана Гранде является обладательницей восьми мировых рекордов, официально включенных в Книгу рекордов Гиннесса. За свою карьеру она заработала музыкальные премии Grammy, Brit и MTV.
В 2018 году журнал Billboard назвал ее "Женщиной года", а Time дважды включал певицу в список 100 самых влиятельных людей в мире (2016 и 2019). С 2019 года Гранде лидирует среди женщин в Instagram по числу подписчиков (235 млн).
Ранее сообщалось, что Ариана Гранде снова опозорилась с татуировкой.
по теме
В первый день состоится репетиция полуфинала, а уже завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал. Второй полуфинал назначен на 20 мая, а 22 мая - финал "Евровидения-2021". Украину на конкурсе представляет группа Go_A с песней "Шум"
Пэрис Хилтон расскажет о подготовке к своей свадьбе с предпринимателем и венчурным капиталистом Картером Реумом в новом реалити-шоу
Церемонія Brit Awards стала першою масштабною подією від початку пандемії, яку провели з артистами на сцені та глядачами в залі
Певица Дуа Липа и рэпер J Hus стали артистами года по версии Brit Awards. Сольная пластинка Дуа Липы "Future Nostalgia" выбрана альбомом года
В ночь с воскресенья, 16 мая, на понедельник, 17 мая, были названы победители премии MTV Movie & TV Awards 2021