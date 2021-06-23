Венгрия приняла решение о начале вакцинации иностранных граждан, которые живут вдоль границы со страной, в частности и жители Закарпатской области. Об этом сообщает правительственный портал Венгрии.

Таким образом прививку могут получить граждане других государств, проживающих в административных единицах, прилегающих к венгерской границе, и которым уже исполнилось 18 лет, при этом иммунизация начнется с июля 2021 года.

Отмечается, что вакцины нельзя выбирать, поэтому всем желающим будет предоставляться укол только тем, что есть в наличии. Известно, что соответствующее постановление правительства будет официально опубликовано 28 июня.

Ранее мы писали, что в столице Израиля Тель-Авиве начали бесплатно прививать от COVID-19 иностранных рабочих и просителей убежища. С утра возле них выстроились в очередь, чтобы получить свою первую дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, столица Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби предлагает туристам бесплатные прививки от коронавируса. Посетители с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу, при прибытии в ОАЭ из Абу-Даби могут забронировать бесплатные вакцины.

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