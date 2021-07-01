Загалом повністю імунізовані майже 650 тисяч українців

633 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Одужало близько двох тисяч пацієнтів. 40 людей померли. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та Харківщині.

Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців. Із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані майже 650 тисяч українців.