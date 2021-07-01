Коронавірус в Україні: за добу померли 40 людей [ Редактировать ]
633 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Одужало близько двох тисяч пацієнтів. 40 людей померли. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та Харківщині.
Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців. Із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані майже 650 тисяч українців.
по теме
Найбільша кількість інфікувань у Києві, а також на Донеччині та Харківщині. Щепилися проти Ковіду напередодні понад 80 тисяч українців
Документ можна буде згенерувати на порталі "Дія". Уже завтра цю функцію почнуть тестувати
Протягом минулого тижня в країні вакцинувалися майже 400 тисяч українців. Загалом від початку кампанії - два з половиною мільйони
Протягом минулого тижня в країні вакцинувалися майже 400 тисяч українців. Загалом від початку кампанії - два з половиною мільйони
Напередодні нової хвилі епідемії експерти радять встигнути зробити щеплення, адже це, незалежно від штаму, який прийде в Україну, захистить або принаймні полегшить перебіг хвороби
Цього тижня в Україні офіційно зафіксували перші два випадки інфікування "Дельтою". Їх виявили у людей, які повернулися з Росії. Кордон із сусідами поки що відкритий. Авіа і залізничного сполучення немає, а от автобуси курсують на повну