705 випадків коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Одужало близько двох тисяч. 51 людина померла. Найбільше заражень у Києві та області, на Харківщині та Одещині.

Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців. Із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані - майже 650 тисяч українців.