В Индии тысячам людей ввели фейковую вакцину от COVID [ Редактировать ]
В Индии тысячам людей под видом вакцины от коронавируса ввели физраствор. В схеме с продажей фейковой вакцины были замешаны медицинские работники, сообщает CNN.
По словам представителя полицейского управления Мумбаи Вишала Тхакура, в городе и его окрестностях было проведено как минимум 12 кампаний по фейковой вакцинации.
"Они использовали физраствор и делали инъекции. В каждом пункте фейковой вакцинации они делали это", - отмели он.
В общей сложности, около 2,5 тыс. человек получили фейковые уколы, а организаторы заработали на схеме 28 тыс. долларов.
"Мы арестовали врачей. Они использовали больницу, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы", - добавил Тхакур.
Отмечается, что на сегодня 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступном сговоре и по другим обвинениям.
Ранее мы писали о том, что в Турции медики агитировали иммунизироваться. Также сообщалось, что мошенник "вакцинировал" людей водой из-под крана.
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