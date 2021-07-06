В турецком городе Кютахья на автовокзале появился пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Медики зазывают людей вакцинироваться, подобно тому как водители кричат о посадке в свой транспорт. Видеозапись была выложена на Haberturk TV.

Медработники громко выкрикивали названия вакцин, которые доступны в их пункте. В настоящее время против медперсонала началось расследование.

Шутки медицинских работников, вдохновленные окружающей средой, в которой они находятся, и разговорами сотрудников автобусной компании, были сняты на их мобильные телефоны и опубликованы в различных учетных записях социальных сетей. Было начато необходимое административное расследование в отношении медперсонала.

Отмечается, что в пункте иммунизации использовался препарат от компании Sinovac Biontech. При этрм министр здравоохранения страны считает, что начинать расследование в отношении медицинского персонала абсолютно не обязательно, так как они выполняли свой профессиональный долг.

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Кроме того, на территории Турции начали прививать граждан от коронавирусной инфекции третьей дозой препарата. Нововведение подпало под третью фазу нормализации, которая стартовала с 1 июля 2021 года, в настоящее время в стране используются для иммунизации препараты Pfizer и Sinovac.

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