В Днепре пожилая женщина застряла в ванной комнате на несколько дней. Спасателям удалось ее освободить. Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

Родственница женщины позвонила спасателям и сообщила, что та застряла рукой между трубами в ванной комнате и не может ее освободить самостоятельно.

Выяснилось, что пенсионерка поскользнувшись упала на пол и застряла рукой между металлическими водопроводными трубами. По ее словам, в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток.

Специалисты с помощью грузовой стропы приподняли женщину с пола. Гидравлическим разжимом разжали металлические трубы и высвободили руку пострадавшей.

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Женщину, 1946 года рождения, с предварительным диагнозом "синдром длительного сжатия и истощения" госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах руку девятилетнего мальчика зажало в металлическом заборе, ограждающем трансформаторную подстанцию.