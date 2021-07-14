Просидела несколько дней: в Днепре женщина застряла в ванной [ Редактировать ]
В Днепре пожилая женщина застряла в ванной комнате на несколько дней. Спасателям удалось ее освободить. Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.
Родственница женщины позвонила спасателям и сообщила, что та застряла рукой между трубами в ванной комнате и не может ее освободить самостоятельно.
Выяснилось, что пенсионерка поскользнувшись упала на пол и застряла рукой между металлическими водопроводными трубами. По ее словам, в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток.
Специалисты с помощью грузовой стропы приподняли женщину с пола. Гидравлическим разжимом разжали металлические трубы и высвободили руку пострадавшей.
Женщину, 1946 года рождения, с предварительным диагнозом "синдром длительного сжатия и истощения" госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.
Ранее мы писали о том, что в Черкассах руку девятилетнего мальчика зажало в металлическом заборе, ограждающем трансформаторную подстанцию.
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