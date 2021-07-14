В Запорожье Фемида вынесла решение в виде 14 лет лишения свободы мужчине, который совершил изнасилование 12-летней девочки в подъезде.

52-летний злоумышленник летом 2019 года совершил акт насилия над ребенком. Мужчина сначала преследовал пострадавшую до дома родственника, после чего догнал ее и угрожал физической расправой.

По публичному обвинению ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры. Был признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка 52-летний мужчина.

Отмечается, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности.

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Кроме того, в Николаевской области 12-летнюю девочку напоил и изнасиловал отец ее подружки. Чтобы скрыть преступление, мужчина привез девочку домой, куда вызвал полицейских и сообщил, что увидел ее на улице в состоянии опьянения и привез домой.

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