В Україні за добу коронавірус забрав життя 17 людей [ Редактировать ]
Понад 700 нових заражень Ковідом за минулу добу в Україні. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині та Полтавщині. 17 людей померли від ускладнень, майже 400 хворих ушпиталили.
Триває кампанія з імунізації. Від лютого першу дозу вакцини отримали понад два з половиною мільйони українців, а дві дози мільйон 360 тисяч.
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