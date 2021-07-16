Понад 700 нових заражень Ковідом за минулу добу в Україні. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині та Полтавщині. 17 людей померли від ускладнень, майже 400 хворих ушпиталили.

Триває кампанія з імунізації. Від лютого першу дозу вакцини отримали понад два з половиною мільйони українців, а дві дози мільйон 360 тисяч.