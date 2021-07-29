Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев [ Редактировать ]
Кипр ужесточает правила въезда для путешественников из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
В частности, пассажиры, не прошедшие иммунизацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.
Кроме этого, до получения результата (3 часа) гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.
Однако, по информации МИД, вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, которые позволяют путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.
Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.
Ранее мы писали о том, что на Кипре зафиксировали первые случаи индийского штамма COVID.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В строен собираются вакцинировать большинство населения
Препарат был произведен по технологиям известной компании
В стране вакцинирована почти половина населения
В стране проходит блокировка распространения вируса
Требование касается иностранцев, возраст которых превышает 18 лет