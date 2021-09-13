В Украине резко похолодает: когда ждать перемен [ Редактировать ]
В конце недели в Украину придет похолодание. Температура воздуха опустится в западных, северных и центральных областях. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Погода в Украине будет теплой минимум до 16 сентября. С пятницы, 17 сентября, в Украину придет похолодание.
Температура воздуха днем на западе составит +15+20, а ночью +10+12. На севере днем будет +15+18, а ночью +6+8.
В центральных областях будет +15+22, а ночью +7+11. На юге ожидается теплая погода, днем будет +21+25, а ночью +10+15. На востоке ожидается днем +20+23.
В Киеве в пятницу будет +15+17 днем и +10+12 ночью.
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