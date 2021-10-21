У єгипетському аеропорту затримали британського робота [ Редактировать ]
Не пройшла фейс-контроль. У єгипетському аеропорту затримали британського робота - художницю Ай-Ду. Гуманоїд прямував фактично у відрядження - для участі у виставці сучасного мистецтва біля Гізи.
Але його запідозрили у шпигунстві. Адже в Ай-Ди замість очей - відеокамери, також у її тіло вбудований модем. Прикордонників спантеличило й те, що робот уміє розмовляти. У ситуацію мусили втрутитися дипломати. Лише через десять днів Ай-Ду відпустили.
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