Кинокомпания Sony Pictures представила второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

По сюжету Питер Паркер (Том Холланд) просит доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) наколдовать, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Последующие события Доктор Стрэндж описывает так:

Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума.

Из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый гоблин (играл Уиллем Дефо).

"Нет пути домой" снял режиссер Джон Уоттс. В картине сыграли Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие. Премьера фильма в России запланирована на 16 декабря.

В украинский прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря 2021 года.

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