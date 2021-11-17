Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" [ Редактировать ]
Источник: Sony
Кинокомпания Sony Pictures представила второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".
По сюжету Питер Паркер (Том Холланд) просит доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) наколдовать, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Последующие события Доктор Стрэндж описывает так:
Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума.
Из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый гоблин (играл Уиллем Дефо).
"Нет пути домой" снял режиссер Джон Уоттс. В картине сыграли Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие. Премьера фильма в России запланирована на 16 декабря.
В украинский прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря 2021 года.
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