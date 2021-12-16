Переохолодження, обмороження, і навіть виснаження від голоду. Зима готує зазвичай чимало випробувань для тих, хто опинився на вулиці. Аби врятуватися, безхатьки облаштовуються в під'їздах або біля теплотрас. Соціальні заклади вмістити всіх охочих не можуть.

Як живуть ті, кого доля викинула на вулицю, бачила Марина Михайловська.

Ще два тижні тому Василь Опанасович не знав, куди подітися. Чоловік опинився на вулиці через власну необачність.

Василь, людина без визначеного місця проживання:

Я жил в своей квартире, потом переписал племяннику раньше времени. Сделал глупость. Он начал меня выживать.

Родичів нема, грошей на нове житло - тим більше. 93-річний дідусь вирушив у пошуках даху над головою.

-Здесь у нас пункт обогрева. Тут изолятор для мужчин и вот изолятор для женщин.

У цьому центрі реабілітації допомагають безпритульним та людям з інвалідністю. Тут можна погрітися, отримати одяг, пообідати та переночувати, а після медичних обстежень й оселитися у житловому корпусі.

Володимир Тимошенко, директор Миколаївського центру соціальної реабілітації:

Нам привозят и скорые, и полиция - нашли где-то на улице замершего. Люди, которые вышли из мест позбавлення воли. Они отсидели, а идти нема куда.

У центрі кажуть - підопічних більшає, коли на вулиці стає холодніше - у жовтні-грудні. А останні 2 роки цьому сприяв іще й локдаун. Ринки та крамнички, де зазвичай працюють безхатьки, закрилися, тож люди опинилися без засобів до існування.

Світлана Маліца, працівниця Миколаївського центру соціальної реабілітації "Відновлення":

Мы хотим помочь городу, чтобы трудоспособное население, которое попало в сложную ситуацию, которое работает на рынках и зарабатывают каждый день какие-то деньги, не потеряли свою трудоспособность.

Наразі в Миколаєві працює два стаціонарні заклади для допомоги безхатькам. У зимовий період по районах відкривають і низку пунктів обігріву та харчування. Щороку допомагають майже трьомстам нужденним.

Сергій Василенко, директор Департаменту праці і соціального захисту населення Миколаївської міської ради:

В Херсоні, наприклад, немає центру реінтеграції для бездомних. У нас багато приїжджають із інших областей. І ця цифра постійно коливається. Тому що влітку вони роз'їжджаються по роботах, по полях. А взимку збираються в місті.

До пунктів обігріву приймають усіх, хто потребує притулку. Та люди ці зазвичай не мають необхідних щеплень, і вакцинувати їх теж неможливо, бо для цього у пацієнта повинні бути документи.

Валентина Лебедєва, соціальна працівниця:

Мы не знаем, какие они. В маске мы должны быть обязательно и в перчатках. Без этого мы не спускаемся к ним.

Цього року в Миколаєві для допомоги безхатькам планують залучити й волонтерів. Додатково облаштують намет із обігрівом та місцями для харчування на 150 людей.