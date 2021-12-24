43-річний чоловік, який вистрибнув з вікна під час пожежі на Вінниччині - помер у лікарні. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, трагедія сталася два дні тому у шестиповерховому заміському комплексі відпочинку. Троє людей через займання вистрибнули з вікна. Одна дівчина загинула на місці, ще одна - досі у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. А напередодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт орендарку закладу.