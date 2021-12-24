Помер чоловік, який вистрибнув з вікна під час пожежі у Вінниці [ Редактировать ]
43-річний чоловік, який вистрибнув з вікна під час пожежі на Вінниччині - помер у лікарні. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, трагедія сталася два дні тому у шестиповерховому заміському комплексі відпочинку. Троє людей через займання вистрибнули з вікна. Одна дівчина загинула на місці, ще одна - досі у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. А напередодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт орендарку закладу.
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У комплексі під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
За попередніми даними, загинула дівчина. Рятуючись від вогню, вона стрибнула із вікна і зазнала смертельних травм. Ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.
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Пострадавшие в результате страшного пожара на базе отдыха в Винницкой области были прооперированы
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