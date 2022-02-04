В пятницу, 4 февраля, американские войска, которых накануне перебросили в восточную Европу, прибыли в Польшу. Об этом сообщает Министерство обороны страны в Twitter.

В Польше будут находиться представители американской военно-десантной дивизии.

Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии США усилят уже дислоцированные в Польше американские силы.

В ведомстве подчеркнули, что американские десантники уже проводили совместные учения с поляками.

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Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej 🇺🇸 wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami 🇵🇱podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.

-@82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 4, 2022

Напомним, что Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждалась военная и экономическая помощь США Украине.

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